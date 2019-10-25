BATÜDER’den İnce’ye işbirliği çağrısı geldi

Uluslararası Balkan ve Türk İş Dünyası Derneği (BATÜDER) Başkanı Akın Kazançoğlu ve Yönetim Kurulu, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce’yi makamında ziyaret etti, başarılar diledi. İnce’ye üçüncü dönemde de başarılı projelere imza atacağı temennisinde bulunan Kazançoğlu, işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Başkan İnce de, “İlçemiz için ilimiz için her türlü ortak projeye destek olmak isteriz” diye konuştu.