20.11.2019 - 01:52 |
Batur, Belçika’dan iktidar mesajı verdi
Batı Balkanlar ve Türkiye’de Roman Sivil Toplumu Üzerine Ortak Girişim’in paydaşlarından olan Sıfır Ayrımcılık Derneği’nin verdiği “En Roman Dostu Belediye Başkanı” ödülünü almak için Belçika’ya giden Abdül Batur, CHP Belçika Birlik Başkanı Derya Bulduk’a ziyarette bulundu.
Belçika’da CHP’li dostlarla bir araya gelmenin kendisi için ödül kadar değerli olduğunu belirten Batur, CHP’li belediyelerin Türkiye nüfusunun yüzde 65’ini yönetir konuma geldiğini, 2023 seçimlerinde iktidara yüründüğünü ifade etti.
“Partimiz bize nerede görev veriyorsa orada çalışıyoruz” diyen Batur, “Konak’ta göreve gelir gelmez kentsel dönüşümü başlattık, en Roman dostu belediye seçilmenin onurunu yaşadık. Bu ödül bizi kamçılayacak. Partimizin yurtdışı örgütlenmeleri CHP’nin uç kaleleri olarak çok önemli yapılanmalardır. Sandığa sahip çıkın, burada da sandığa gidin. Heyecanınızı ve umudunuzu kaybetmeyin, 2023’te iktidar olacağız” diye konuştu.
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