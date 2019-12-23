23.12.2019 - 07:50 |
Baydağ’ın yöresel lezzetleri ilgi odağı
İzmir Kültürpark’taki Lezzetli Kış Şöleni’nde stant açan Beydağ Belediyesi yöresel keşkek yemeği ikram etti.
İzmir Kültürpark’taki Lezzetli Kış Şöleni’nde stant açan Beydağ Belediyesi yöresel keşkek yemeği ikram etti. İlgiden çok memnun kaldıklarını belirten Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, “Hem Beydağ’ı hem de kestane, incir, ceviz ve zeytinyağımızı tanıtıyoruz” dedi.
Adana'da kanlı infazAdana'nın Yumurtalık ilçesinde, park halindeki otomobilde silahlı saldırıya uğrayan iki kişi hayatını kaybetti.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.