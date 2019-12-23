Baydağ’ın yöresel lezzetleri ilgi odağı

İzmir Kültürpark’taki Lezzetli Kış Şöleni’nde stant açan Beydağ Belediyesi yöresel keşkek yemeği ikram etti. İlgiden çok memnun kaldıklarını belirten Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, “Hem Beydağ’ı hem de kestane, incir, ceviz ve zeytinyağımızı tanıtıyoruz” dedi.