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    HaberlerEge Haberleri Baydağ’ın yöresel lezzetleri ilgi odağı
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    23.12.2019 - 07:50 |

    Baydağ’ın yöresel lezzetleri ilgi odağı

    İzmir Kültürpark’taki Lezzetli Kış Şöleni’nde stant açan Beydağ Belediyesi yöresel keşkek yemeği ikram etti.

    Baydağ’ın yöresel lezzetleri ilgi odağı

    İzmir Kültürpark’taki Lezzetli Kış Şöleni’nde stant açan Beydağ Belediyesi yöresel keşkek yemeği ikram etti. İlgiden çok memnun kaldıklarını belirten Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, “Hem Beydağ’ı hem de kestane, incir, ceviz ve zeytinyağımızı tanıtıyoruz” dedi.

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