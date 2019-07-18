Bayındır’a yeni meydan

Bayındır 15 Temmuz Demokrasi ve Laiklik Meydanı; Bayındırlıların katılımıyla açıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında düzenlenen yürüyüşün son bulduğu nokta olan meydanda, büyük kalabalığın eşliğinde açılış kurdelesini kesen Başkan Demirezen, “Milletimiz, bu ülkeyi bölmek isteyen saldırganlara karşı dün ne cevap vermişse, 15 Temmuz’da da aynı cevabı verdi” dedi.

Bir de müjde veren Başkan Demirezen, Bayındır 4 Eylül Kurtuluş etkinlikLerine kadar Atatürk, Mahmut Şevket Paşa, Fevzi Paşa caddelerini modern ışıklandırmasını kurarak farklı bir çehreye kavuşturacaklarını dile getirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Laiklik Meydanı’nın ay-yıldız motifli ışıklandırma ve peyzaj çalışması çok beğenildi.