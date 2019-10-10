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    HaberlerEgeBaykurt’un adını yaşatacaklar
    10.10.2019 - 07:50 |

    Baykurt’un adını yaşatacaklar

    Çiğli Belediyesi, Türk edebiyatının önemli yazarlarından Fakir Baykurt’u, vefatının 20. yıl dönümünde düzenleyeceği bir dizi etkinlikle anacak.

    Baykurt’un adını yaşatacaklar

    Çiğli Belediyesi, Türk edebiyatının önemli yazarlarından Fakir Baykurt’u, vefatının 20. yıl dönümünde düzenleyeceği bir dizi etkinlikle anacak. Belediye etkinliklerinin yapıldığı salona Fakir Bayburt adı verilecek. Başkan Utku Gümrükçü, “Tarihimizdeki önemli isimlerin bıraktığı manevi miraslara sahip çıkmaya, gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz” dedi.

    Komandolar Suriye'ye böyle girdiTürk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Fırat'ta hava harekatı ve topçu atışlarıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara birlikleri de dün gece Suriye'ye giriş yaptı. Komandoların sınır duvarının kaldırılmasıyla Suriye'ye geçtiği anların görüntülerine İhlas Haber Ajansı ulaştı.
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