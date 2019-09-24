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    HaberlerEgeBAYOSB’den iş sağlığı merkezi
    24.09.2019 - 00:41 |

    BAYOSB’den iş sağlığı merkezi

    BAYOSB’den iş sağlığı merkezi

    BAYOSB, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinci artırmak ve oluşacak kazaların önüne geçmek için İş Sağlığı Güvenliği Merkezi projesini hayata geçirecek.

    Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB) iş hayatında çeşitli sebeplerle her yıl yüzlerce çalışanın hayatına mal olan iş sağlığı ve güvenliği sorununun çözülmesi için eğitim merkezi projesi hazırladı. Avrupa Birliği’nin de desteğiyle hayata geçecek proje için 190 bin euro hibe alacak olan BAYOSB; organize sanayi bölgesinde çalışma şartlarının iyileştirilmesi için İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında Sürdürülebilir Eğitim Merkezi kuracak.

    Örnek proje

    Proje de başvuru süreci tamamlanırken, kasım ayında tam başvurunun gerçekleşmesi, 2020 yılı şubat ayında da merkezi hayata geçirecek imzaların atılması bekleniyor. Organize sanayi bölgesi içinde çalışma şartlarını daha da yukarı çekmek ve çalışanların daha güvenli bir şekilde mesai harcamalarını sağlamak için böyle bir projeyi başlattıklarını ifade eden BAYOSB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Telseren, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinci artırmayı hedeflediklerini söyledi.

    İş kazalarının önüne geçmek için bu projelerin çok önemli olduğunu belirten Telseren, “Bu projenin özellikle yabancı yatırımcıların bölgemize ilgisini daha da artıracağını düşünüyoruz. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği konusunda hassas davranarak diğer organize sanayi bölgelerini de bu konuda teşvik etmek istiyoruz” dedi.

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