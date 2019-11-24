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    HaberlerEge HaberleriBayraklı, çocuk kenti olacak
    24.11.2019 - 02:53 |

    Bayraklı, çocuk kenti olacak

    Bayraklı Belediyesi’nin ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ etkinlikleri sona erdi.

    Bayraklı, çocuk kenti olacak

    Postacılar Kültür Merkezi’ndeki kapanış etkinliğinde Bayraklı Belediyesi gitar ve koro kursiyerlerinin müzik dinletisi eşliğinde şarkılar söylendi. Tiyatro kursiyerleri ellerindeki çocuk hakları pankartlarıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Prömiyer Bale ve Dans Akademisi bale kursiyerlerinin de gösteri sunduğu etkinlikte ayrıca çocukların hafta boyunca yazdığı şiir ve öykülerin en iyileri açıklandı.

    Güvenle oynasınlar

    Çocuklar için tüm imkanları seferber edeceklerini belirten Başkan Serdar Sandal, “23 Nisan’ı, 19 Mayıs’ı, 29 Ekim’i Bayraklı’ya yakışır şekilde çok daha büyük etkinliklerle kutlayacağız. ‘Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti’ olma yolunda ilerleyen Bayraklı’yı tüm çocukların çağdaş ve modern oyun alanlarında özgürce oynayabildiği, iyi bir eğitim alabildiği, rahatça yaşayabildiği daha güzel bir kente dönüştüreceğiz” dedi.

    Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
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    23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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