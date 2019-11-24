Bayraklı, çocuk kenti olacak

Postacılar Kültür Merkezi’ndeki kapanış etkinliğinde Bayraklı Belediyesi gitar ve koro kursiyerlerinin müzik dinletisi eşliğinde şarkılar söylendi. Tiyatro kursiyerleri ellerindeki çocuk hakları pankartlarıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Prömiyer Bale ve Dans Akademisi bale kursiyerlerinin de gösteri sunduğu etkinlikte ayrıca çocukların hafta boyunca yazdığı şiir ve öykülerin en iyileri açıklandı.



Güvenle oynasınlar



Çocuklar için tüm imkanları seferber edeceklerini belirten Başkan Serdar Sandal, “23 Nisan’ı, 19 Mayıs’ı, 29 Ekim’i Bayraklı’ya yakışır şekilde çok daha büyük etkinliklerle kutlayacağız. ‘Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti’ olma yolunda ilerleyen Bayraklı’yı tüm çocukların çağdaş ve modern oyun alanlarında özgürce oynayabildiği, iyi bir eğitim alabildiği, rahatça yaşayabildiği daha güzel bir kente dönüştüreceğiz” dedi.