Bayraklı nefes alacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Altınyol’a taşıt altgeçidi yapacak, 12 noktadaki kavşak ve yaya üstgeçitlerle de Bayraklı’yı rahatlatacak. İlçe; bisiklet yolları, köprü ve park alanlarıyla da farklı bir görünüme kavuşturulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hayata geçireceği projelerle Bayraklı’ya ulaşımda nefes aldıracak. Kısa, orta ve uzun vadede Altınyol’a taşıt altgeçidi, farklı noktalarda 12 kavşak ve yaya üstgeçitleri, 1 bisiklet ve yaya yolu köprüsü, bisiklet yolları ve park alanları gibi projeler yapılacak.

Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım ana planında yer alan Bayraklı ile ilgili bölümler ele alındı. Bir sunum yapan Ulaşım Planlama Şube Müdürü Fatma Garip Dilber, raylı sistemlerden kavşak düzenlemelerine yapılacak yatırımları anlattı.

Bisiklet ve yaya yolu

Dilber, “Orta vadede planlanan kuzey raylı sistem hattı, Katip Çelebi Üniversitesi, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı ve Bornova’ya uzanıyor. Kâtip Çelebi Üniversitesi-Çiğli-Karşıyaka-Bayraklı-Bornova ve Halkapınar hattı 19 istasyon, toplam 19.5 kilometre olacak. Bu proje kapsamında 111 kavşakta düzenleme öngörüyoruz. Bu kavşakların 12’si Bayraklı’da bulunuyor. Bunlar üzerinde yaya, bisiklet, toplu taşıma ve özel araçlar için yenileme ve düzenleme çalışmaları yapılacak. Kısa vadede Bayraklı’daki kavşakların 2’sinin imalatı tamamlandı. Diğerleri uygulama programına alınacak ve etap etap yapılacak. Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi ve Smyrna Meydanı’ndan itibaren Bornova rekreasyon alanına kadar olan güzergâhtaki tüm kavşaklar düzenlenecek” dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Alsancak, Bayraklı ve Bornova’da bisiklet yolu güzergâhları oluşturduklarını belirten Dilber, “Bisiklet yollarını yaptıktan sonra Bayraklı bölgesinde 39 bisiklet park alanı planlanıyor. Adliyenin arka tarafında bir bisiklet ve yaya yolu köprüsü planlıyoruz. Bisiklet yollarının Alsancak’a da bağlantısı sağlanmış olacak” diye konuştu. Katlı kavşak ve yaya üstgeçidi projelerini de anlatan Dilber, Bayraklı Ozan Abay Caddesi Yaya Üstgeçidi projesinin tamamlandığını ve yapımına başlanacağını kaydetti.

‘Kentin havasını değiştirir’

Dilber, Girne Bulvarı Şehit Erhan Vuruşkan Parkı ve Yeni Girne Pazar Yeri yanındaki park alanlarında ise yaya üstgeçitlerinin ön projelerinin hazırlandığını belirtti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçe halkının en büyük eleştirisinin denize ulaşamama ve kentsel dönüşüm olduğunu belirtti, “Altınyol’u yer altına alabilirsek, en azından bu şikâyetlerden birini bitirmiş oluruz. Bu proje hayata geçirilirse, sahilden Symrna Antik Kenti’ne kadar uzanan bir yürüyüş koridoru oluştururuz. Bu proje, İzmir’in havasını değiştirir” dedi.

Başkan Sandal, kavşaklara kent tarihine ve dokusuna uygun heykeller yerleştirmek istediklerini belirtti, “Tarihi dokuyu hissettirmek istiyoruz. Gerekli düzenlemeleri yaparsanız, heykelleri biz yaptıracağız” diye konuştu.

Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Eser Atak, Ulaşım, Etüt ve Projeler, Fen İşleri daire başkanları ve birim müdürlerinden oluşan bürokratlar, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve bürokratlara, ilçeye yapılması planlanan ulaşım yatırımlarını anlattı.