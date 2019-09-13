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    HaberlerEgeBayraklı Şehir Hastanesi 2020 Mayıs’ta açılıyor
    13.09.2019 - 01:42 |

    Bayraklı Şehir Hastanesi 2020 Mayıs’ta açılıyor

    Bayraklı Şehir Hastanesi 2020 Mayıs’ta açılıyor

    AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Bayraklı Şehir Hastanesi’nin hizmete açılması ile birlikte İzmir’in sağlık üssü olacağını ifade etti. Hastanenin 2020 yılı mayıs ayında hizmete açılması için çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Kırkpınar, “İnşaat çalışmalarının yüzde 95’i tamamlandı. 630 bin kapalı alanda, 2 bin 60 yatak, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi ve yüksek güvenlikli adli psikiyatrik hastane var. Hastanenin açılması ile birlikte sağlık turizminde İzmir ciddi pay sahibi olacak” dedi.

    Ulaşımda sıkıntı yok

    Şehir hastanesinin konumu ve ulaşımı noktasında herhangi bir sıkıntı olmadığını da sözlerine ekleyen Kırkpınar, “Oldukça merkezi bir konumda olan şehir hastanesi ile ilgili tüm planlar en küçük ayrıntısına kadar düşünüldü. Dev yatırımı görmezden gelip ufak tefek sorunların kamuoyuna yansıtılmasını art niyetli buluyorum. Ufak tefek eksikliklerin olması olağan, bu eksiklikler zamanla içinde hükümetimizin gayretleri ile giderilecek” diye konuştu.

    E5’te zincirleme trafik kazası, trafik kilitlendiE-5 Karayolu Haramidere Mevkiinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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