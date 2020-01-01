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    HaberlerEge Haberleri Bayraklı’da 2019’da 2 bin hasta taşındı
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    01.01.2020 - 00:04 |

    Bayraklı’da 2019’da 2 bin hasta taşındı

    Bayraklı’da 2019’da 2 bin hasta taşındı

    Evde pansumandan tansiyon ve şeker takibine, diş dolgusundan aile planlamasına kadar farklı branşlarda hizmet veren Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, bu yıl 2 bin 88 hastayı da ambulansla taşıdı. Sağlık kuruluşlarına gitmekte zorluk çeken hastalar, deneyimli sağlık personelleriyle evden hastaneye götürülürken, tedavinin ardından tekrar evlerine bırakılıyor. Vatandaşlar, 341 31 31 numaralı telefondan randevu alabiliyor.

    Ekipler, ayrıca 9 ayda 118 hastanın evine gitti, sağlık durumlarını yakından takip etti. Başkan Serdar Sandal, “Hedefimiz, tüm yurttaşlarımız için sağlıklı, yaşanabilir bir kent yaratmak” dedi.

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