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    HaberlerEge Haberleri Bayraklı’da, çocuğu koruyacak anlaşma
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    21.12.2019 - 03:38 |

    Bayraklı’da, çocuğu koruyacak anlaşma

    Bayraklı Belediyesi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) işbirliğine imza attı.

    Bayraklı’da, çocuğu koruyacak anlaşma

    Protokol, aynı zamanda bir öğretmen olan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan tarafından imzalandı. Buna göre iki kurum, eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla, ilçe genelinde çocuk istismarına karşı birlikte mücadele edecek. Protokol, aynı zamanda bir öğretmen olan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan tarafından imzalandı. Başkan Sandal, Bayraklı’yı “Çocuk ve Gençlik Kenti” yapma hedefiyle yola çıktıklarını belirtti.

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