Bayraklı’da değişim hayatlardan başladı

Bayraklı Muhittin Erener Mahallesi’nde yaşayan dört ev kadını, semtlerindeki belediye kütüphanesi sayesinde yeni bir hayatın kapısını araladı. Yaşları 27 ile 49 arasında değişen dört kadından ikisi, liseyi dışarıdan bitirip iş sahibi oldu. İki kadın da açık liseyi bitirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Eğitimlerini sürdürmek isteyen kadınlar üniversite sınavları için de hazırlıklara başladı.

Hayallerinin peşinde

Her zaman kendi ayakları üzerinde durmayı hayal ettiğini belirten 40 yaşındaki Cansu Kılıç, “Burada önce açık öğretim lisesine kaydoldum. Bayraklı Belediyesi’nin aracılığıyla kütüphaneye gönüllü öğretmenler geldi, dersler aldık. Yine bu kütüphanede belediyemizin verdiği ücretsiz bilgisayar derslerine katılıp sertifikamı aldım ve bir işe girdim” dedi. Ev hanımı 35 yaşındaki Feride Yıldız da, “Bu kütüphane benim ikinci evim oldu. Liseyi bitirdikten sonra üniversitede çocuk gelişimi okumak istiyorum” ifadelerini kullandı. 49 yaşındaki Fatma Bayer ise, “Hayallerimden biri liseyi bitirmekti. Şimdiki hayalim ise üniversitede gastronomi okumak” diye konuştu.

Ev hanımı, 27 yaşındaki Sümeyra Çelik de, “Burada aldığım bilgisayar eğitimiyle tıbbi sekreterlik kursuna gittim şimdi ise ön muhasebe eğitimi alıyorum. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gitmeyi hedefliyorum” dedi.