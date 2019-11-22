Bayraklı’da enerji tasarrufu

Bayraklı Belediyesi ve Siemens Türkiye, yenilenebilir enerji konusunda işbirliğine hazırlanıyor. Belediye binasında güneş panelleri kurulması için fizibilite çalışmalarına başlayan Siemens, belediyenin diğer binalarında da enerji tasarrufu sağlayacak uygun sistemleri belirleyecek.

Örnek projeler

Bayraklı Belediyesi’ni ziyaret eden Siemens Türkiye Bölge Satış Müdürü Serdar Ergintürk ve Satış Mühendisi Rıfkı Çolak, güneş panelleri kurulabilecek alanları ve belediye binalarını gezdi. Heyete eşlik eden Başkan Serdar Sandal, “Yenilenebilir enerji kaynakları, yerel yönetimlerin ilk etapta ele alması gereken işlerden biri olmalı. Bir diğer önemli konu da tasarruf, iki paydayı buluşturmak istiyoruz. Örnek projelerle alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekmeyi, doğa dostu enerjiyi özendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.