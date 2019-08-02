Bayraklı’da kupa sahibini buldu

Bayraklı Belediyesi tarafından 32 takımın katılımıyla gerçekleşen Gençlik Futbol Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Şehit Ümit Boz Spor Tesisi’nde düzenlenen etkinlikte İzmir’in Pınargücü takımı şampiyonluğu göğüsledi. Final müsabakası sonrası sporculara kupalarını takdim eden Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Önümüzdeki süreçte bu tür etkinliklerimizi daha da büyüteceğiz” diyerek sporcuları kutladı. Şehit Ümit Boz Spor Tesisi’nde düzenlenen turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa, madalya ve katılım belgesi verildi. Turnuvanın gol kralı krampon sahibi olurken, finale çıkan iki takımın kalecileri eldiven ile ödüllendirildi. Centilmenlik

kupasının sahibi ise Çamdibigücüspor kulübü oldu.