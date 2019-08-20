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    HaberlerEgeBayraklı’da tekvando şöleni
    20.08.2019 - 01:54

    Bayraklı’da tekvando şöleni

    Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu, İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü 30 Ağustos Zafer Bayramı Minikler İzmir İl Taekwondo Şampiyonası’na 2 gün boyunca ev sahipliği yaptı.

    Bayraklı’da tekvando şöleni

    Çekişmeli müsabakaların yaşandığı etkinlikte 104’ü kız 222 sporcu ter döktü. 37 takımın katılım gösterdiği şampiyonada Bayraklı Belediyesi 20 sporcu ile yarıştı. Bayraklılı sporcular şampiyonayı 1 birinci, 1 ikinci ve 4 üçüncülük ile tamamladı. Bayraklı Belediyesi Başkan Yardımcısı Ulaş Aydın ilk gün müsabakalarında mücadele eden ve +57 kiloda dereceye giren kız ve erkek sporculara madalyalarını takdim etti.

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