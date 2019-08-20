Bayraklı’da tekvando şöleni

Çekişmeli müsabakaların yaşandığı etkinlikte 104’ü kız 222 sporcu ter döktü. 37 takımın katılım gösterdiği şampiyonada Bayraklı Belediyesi 20 sporcu ile yarıştı. Bayraklılı sporcular şampiyonayı 1 birinci, 1 ikinci ve 4 üçüncülük ile tamamladı. Bayraklı Belediyesi Başkan Yardımcısı Ulaş Aydın ilk gün müsabakalarında mücadele eden ve +57 kiloda dereceye giren kız ve erkek sporculara madalyalarını takdim etti.