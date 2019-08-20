20.08.2019 - 01:54
Bayraklı’da tekvando şöleni
Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu, İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü 30 Ağustos Zafer Bayramı Minikler İzmir İl Taekwondo Şampiyonası’na 2 gün boyunca ev sahipliği yaptı.
Çekişmeli müsabakaların yaşandığı etkinlikte 104’ü kız 222 sporcu ter döktü. 37 takımın katılım gösterdiği şampiyonada Bayraklı Belediyesi 20 sporcu ile yarıştı. Bayraklılı sporcular şampiyonayı 1 birinci, 1 ikinci ve 4 üçüncülük ile tamamladı. Bayraklı Belediyesi Başkan Yardımcısı Ulaş Aydın ilk gün müsabakalarında mücadele eden ve +57 kiloda dereceye giren kız ve erkek sporculara madalyalarını takdim etti.
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