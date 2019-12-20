Bayraklı’da tekvando şöleni

Gençler İl Taekwondo Şampiyonası, birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Şampiyonanın açılışına Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Ulaş Aydın, Spor İşleri Müdürü Volkan Kaya, Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hamza Işık, İl Okul Sporları Müdürü Oktay Bak, Taekwondo İzmir İl Temsilcisi Talip Arıkan, sporcular, okul yöneticileri ve veliler katıldı. 2002-2005 doğumlu öğrencilerin yarıştığı turnuvada, Bayraklı Belediyesi de 7 sporcuyla yer aldı. Dereceye girenlere ödüllerini veren Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Ulaş Aydın, “Böyle bir müsabakaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da farklı spor dallarındaki şampiyonalara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Ödül alan, alamayan tüm sporcularımızı kutluyoruz. Buradan size, her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ın selam ve sevgilerini iletiyorum” dedi.