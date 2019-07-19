'Bayraklı’da yeni bir sayfa açtık'

Bayraklı Belediye Başkanı Sandal, göreve geldiği ilk 100 günde, kilitli demir kapıları söktü, tasarruf dönemi başlattı. Dünya çocuk ve gençlik kenti olma yolunda harekete geçildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, görev başında olduğu 100 gününü tamamladı. Belediyedeki eski dönemden kalma şifreli, kilitli demir kapıları söktürerek, vatandaşla belediye başkanı arasındaki engelleri ortadan kaldıran Sandal, alınan tedbirler kapsamında 5 milyon liraya yakın tasarruf sağlarken, 40 milyon liradan fazla da borcun ödemesini gerçekleştirdi. Başkan Sandal, makam araçlarının kaldırılması, deve güreşlerine son verilmesi ve buraya harcanacak paranın eğitime aktarılacağının duyurulması, dış birimlerdeki gereksiz makam odalarının kapatılarak kütüphaneye, semt merkezine, belediye hizmetleri için kullanıma sunulması gibi uygulamalarıyla da kısa zamanda vatandaşların büyük takdirini topladı.

Her mahalleye kreş

Başkan Sandal, işsizliğe çözüm bulmak ve Bayraklı’nın yol haritasının belirleneceği stratejik planı belirlemek için katılımcı yönetim anlayışıyla toplumun genelini kapsayan toplantılar yaptı. Öte yandan Başkan Sandal, sokaklardaki temizlik çalışmalarından, asfaltlamaya, park bahçelerden sosyal, kültürel ve eğitim alanlarına kadar ilçeyi karış karış gezdi, vatandaşın sorunlarını ve taleplerini dinledi, hızla çözüm üretilmesi için çalışma başlattı. Bayraklı’yı ‘dünya çocuk ve gençlik kenti’ yapacaklarını ifade eden Başkan Sandal, 24 mahallenin tamamında standartları yüksek kreşler açmak istediklerini söyledi. İlçede yeni bir sayfa açtıklarını kaydeden Başkan Sandal, “Bayraklı’da hep birlikte huzur ve mutlulukla yaşanabilecek güzel günler için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.