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    HaberlerEgeBayraklı’da, yeni koroistler seçildi
    12.09.2019 - 07:50

    Bayraklı’da, yeni koroistler seçildi

    Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve çok sesli koro seçmeleri tamamlandı.

    Bayraklı’da, yeni koroistler seçildi

    Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Türk halk müziği, Türk sanat müziği ve çok sesli koro seçmeleri tamamlandı. Korolarda yer almak isteyenlerin heyecanı hem seslerine hem de hareketlerine yansıdı. Koro seçmeleri Özlem Menokan, Türk halk müziği korosu seçmeleri şef Bahar Almaç, Türk sanat müziği seçmeleri ise şef Dr. Halil Altınköprü tarafından yapıldı. Kısa zaman sonra çalışmaya başlayacak olan Bayraklı Belediyesi koroları, çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacak, verecekleri konserlerle binlerce müzikseveri bir araya getirecek. Bayraklı’da sanat etkinlikleriyle tüm kesimlere ulaşmak istediklerini belirten Başkan Serdar Sandal, “Koro üyelerimiz, sanatçılarımızdan aldıkları eğitimle profesyonelleri aratmayacaktır. Artık konserlerini heyecanla bekleyeceğiz” dedi.

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