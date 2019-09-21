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    HaberlerEgeBayraklı’dan beş ayda 148 kişiye iş
    21.09.2019 - 01:29 |

    Bayraklı’dan beş ayda 148 kişiye iş

    Kurulduğu günden bu yana 14 bin kişinin çeşitli firmalarda işe yerleştirilmesini sağlayan Bayraklı Belediyesi, 5 ay içinde 148 işsize yeni iş buldu.

    Bayraklı’dan beş ayda 148 kişiye iş

    Belediye İstihdam Ofisi, iş arayanları son 5 ayda farklı sektörlerdeki 2 bin 516 iş fırsatı için görüşmeye yönlendirerek, İŞKUR masası bulunan 18 belediye içinde de zirveye çıktı.

    Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İşsizliği, insanların kaderi olmaktan çıkarmak istiyoruz” dedi.

    İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.
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    20 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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