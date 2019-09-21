21.09.2019 - 01:29 |
Bayraklı’dan beş ayda 148 kişiye iş
Kurulduğu günden bu yana 14 bin kişinin çeşitli firmalarda işe yerleştirilmesini sağlayan Bayraklı Belediyesi, 5 ay içinde 148 işsize yeni iş buldu.
İzmit’te fuhuş baskını! Kıskıvrak yakalandılarİzmit’te, bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen M.S. (31) ve sevgilisi H.A. (47) ile fuhşa zorlandıkları iddia edilen Azerbaycan uyruklu 2 kadın gözaltına alındı.