Bayraklı’dan beş ayda 148 kişiye iş

Belediye İstihdam Ofisi, iş arayanları son 5 ayda farklı sektörlerdeki 2 bin 516 iş fırsatı için görüşmeye yönlendirerek, İŞKUR masası bulunan 18 belediye içinde de zirveye çıktı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “İşsizliği, insanların kaderi olmaktan çıkarmak istiyoruz” dedi.