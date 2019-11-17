Bayraklı’dan Türkiye’de bir ilk daha

Siemens’in yatırımcısı olduğu ‘Albert: Sesli Sağlık Asistanı’ sistemi yerel yönetimler kapsamında Türkiye’de ilk defa Bayraklı Belediyesi aracılığıyla ücretsiz olarak hayata geçirilecek. Akıllı telefona indirilen uygulama sayesinde ilaç hatırlatmadan sağlık ölçümlerine kadar sesli komut ve kayıt sistemini içeren uygulama Bayraklı’da ücretsiz olarak kullanılacak.

Ücretsiz hizmet

Bayraklı Belediyesi’nin sağlık evleri, diş üniteleri, engelliler merkezi, hasta nakil araçları ve ambulanslarıyla entegre edilebileceğini ve böylece tüm ilçe sakinlerinin hizmetten ücretsiz faydalanabileceğini söyleyen Başkan Serdar Sandal, “Bütçemizi belli standarda getirdikten sonra sağlık hizmetimizi aile hekimliğine yakın bir hizmet olarak düzenlemek istiyoruz. Vatandaşın ilacını hatırlatmak, muayenesini ve takibini sağlamak istiyoruz” dedi.