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    HaberlerEge HaberleriBayraklı’dan Türkiye’de bir ilk daha
    17.11.2019 - 01:16 |

    Bayraklı’dan Türkiye’de bir ilk daha

    Bayraklı Belediyesi, Siemens’in yatırımcısı olduğu, vatandaşın ilacını hatırlatan, muayanesini ve takibini sağlayan ‘Albert: Sesli Sağlık Asistanı’ sistemini yerel yönetimlerde hayata geçiren ilk belediye oldu

    Bayraklı’dan Türkiye’de bir ilk daha

    Siemens’in yatırımcısı olduğu ‘Albert: Sesli Sağlık Asistanı’ sistemi yerel yönetimler kapsamında Türkiye’de ilk defa Bayraklı Belediyesi aracılığıyla ücretsiz olarak hayata geçirilecek. Akıllı telefona indirilen uygulama sayesinde ilaç hatırlatmadan sağlık ölçümlerine kadar sesli komut ve kayıt sistemini içeren uygulama Bayraklı’da ücretsiz olarak kullanılacak.

    Ücretsiz hizmet

    Bayraklı Belediyesi’nin sağlık evleri, diş üniteleri, engelliler merkezi, hasta nakil araçları ve ambulanslarıyla entegre edilebileceğini ve böylece tüm ilçe sakinlerinin hizmetten ücretsiz faydalanabileceğini söyleyen Başkan Serdar Sandal, “Bütçemizi belli standarda getirdikten sonra sağlık hizmetimizi aile hekimliğine yakın bir hizmet olarak düzenlemek istiyoruz. Vatandaşın ilacını hatırlatmak, muayenesini ve takibini sağlamak istiyoruz” dedi.

    Bayraklı’dan Türkiye’de bir ilk daha

    Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.
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    16 Kasım 2019 Magazin Bülteni16 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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