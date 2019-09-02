Bayraklılı çocuklar barış gününü kutladı

1 Eylül Dünya Barış günü dolayısıyla Bayraklı Belediyesi İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Down sendromlu bireyler, BAYSEM kursiyerleri ve Başkan Serdar Sandal’ın katılımıyla gerçekleşen organizasyonda; duvarlar boyandı, balonlar ve güvercinler gökyüzüne salındı. Barışın bir vicdan ve ahlak meselesi olduğunu belirten Başkan Sandal, “Başkasının hakkına saygı duyuyorsanız zaten kendiliğinden barışın tohumlarını atmış olursunuz. Barışın tek şartı önce insan olabilmek. Aklıyla, duruşuyla, vicdanıyla insan olabilmek” diye konuştu.

Etkinlikte öğrenciler ilk olarak ellerini farklı renklerle boyayıp, kültür merkezinin duvarlarını baskılarla süsledi. Başkan Sandal da duvardaki Nazım Hikmet’in ‘Dünyayı verelim çocuklara’ şiirinin ilk satırı olan “Dünyayı verelim çocuklara, hiç değilse bir günlüğüne” yazısının altına elinin baskısını yaparak, çocuklara eşlik etti.