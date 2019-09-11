Bayraklılı Faikcan İspanya yolunda

Bu yıl şubat ayında Antalya’daki müsabakalarda gösterdiği başarıyla 14 yaşında milli takım seviyesine yükselen Bayraklı Belediyesi sporcusu Faikcan, kazandığı 13 madalyaya yenilerini eklemek için İspanya’daki Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’na gidecek. 1-3 Ekim tarihleri arasında İspanya’nın Castellon bölgesindeki Marina D’or kentinde gerçekleştirilecek şampiyonaya iyi hazırlandığını, Türkiye’yi ve Bayraklı’yı en iyi şekilde temsil edeceğini söyleyen milli sporcu, “Kendime güveniyorum. Gelecekte ülkemizi ve Bayraklı’yı olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum” dedi.