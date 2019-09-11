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    HaberlerEgeBayraklılı Faikcan İspanya yolunda
    11.09.2019 - 00:40

    Bayraklılı Faikcan İspanya yolunda

    Dünya Tekvando Federasyonu Başkanlık Kupası Avrupa ayağı için milli takıma seçilen Bayraklı Belediyesporlu Faikcan Memiş, İspanya’daki Avrupa Yıldızlar Şampiyonası için de vize aldı.

    Bayraklılı Faikcan İspanya yolunda

    Bu yıl şubat ayında Antalya’daki müsabakalarda gösterdiği başarıyla 14 yaşında milli takım seviyesine yükselen Bayraklı Belediyesi sporcusu Faikcan, kazandığı 13 madalyaya yenilerini eklemek için İspanya’daki Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’na gidecek. 1-3 Ekim tarihleri arasında İspanya’nın Castellon bölgesindeki Marina D’or kentinde gerçekleştirilecek şampiyonaya iyi hazırlandığını, Türkiye’yi ve Bayraklı’yı en iyi şekilde temsil edeceğini söyleyen milli sporcu, “Kendime güveniyorum. Gelecekte ülkemizi ve Bayraklı’yı olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum” dedi.

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