02.11.2019 - 02:45 |
Bayraklılı kadınlara meme kanseri eğitimi
Bayraklı Belediyesi ve Bayraklı İlçe Sağlık Müdürlüğü, Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde bilinçlendirme semineri düzenledi.
Bayraklı Belediyesi semt merkezlerinde kurs gören kadınlara yönelik toplantıda, erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla kendi kendine meme muayenesi hakkında bilgi verildi. Etkinliğe Başkan Serdar Sandal’ın eşi Aylin Sandal da katıldı.
Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.