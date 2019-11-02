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    HaberlerEgeBayraklılı kadınlara meme kanseri eğitimi
    02.11.2019 - 02:45 |

    Bayraklılı kadınlara meme kanseri eğitimi

    Bayraklı Belediyesi ve Bayraklı İlçe Sağlık Müdürlüğü, Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde bilinçlendirme semineri düzenledi.

    Bayraklılı kadınlara meme kanseri eğitimi

    Bayraklı Belediyesi semt merkezlerinde kurs gören kadınlara yönelik toplantıda, erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla kendi kendine meme muayenesi hakkında bilgi verildi. Etkinliğe Başkan Serdar Sandal’ın eşi Aylin Sandal da katıldı.

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