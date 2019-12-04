04.12.2019 - 00:02 |
‘Bayraklımızı dünya tanıyacak’
Bayraklı Belediyesi, ilçenin değerlerinin ve projelerinin tanıtılacağı stantla fuarda yer alacak.
A holünde olacaklarını belirten Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı’yı dünyaya tanıtacağız” dedi.
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.