Bayraklı’nın gururları

Bayraklı Belediyesi’nin gözbebeği olan, BAYSEM’le üniversite sınavına hazırlanan 134 öğrenciden 126’sı farklı bölümlere yerleşti. Başarılı öğrenciler, kendilerine ücretsiz eğitim desteği sağlayan Başkan Serdar Sandal’ı ziyaret etti. Öğrencileri tek tek kutlayan Sandal, “Bu sürecin daha başındasınız. Ne kadar iyi yetişirseniz, kendinizi geliştirir ve toplumun yararına kendinizi hazırlarsanız bizi bir o kadar mutlu etmiş olursunuz. Çünkü, artık hepimiz birbirimizden sorumluyuz” dedi.