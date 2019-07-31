Bayraklı’ya 47 bin ton asfalt

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarda yaklaşık 7 bin 200 metrekarelik alanda bin 800 ton asfalt serimi yaptı, bozuk olan yollar onarıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de, çalışmalar kapsamında 45 bin ton asfalt desteğinde bulundu.

İlçe genelinde başlatılan yol düzenleme, bakım, onarım ve asfaltlama seferberliği kapsamında çalışmalar sürüyor. Ekipler, bu kapsamda Bayraklı Merkez Mahallesi 2086/9 Sokak, Manavkuyu Mahallesi 275/4, 275/2, 249/5, 266 sokaklar, Adalet Mahallesi 1643/9 Sokak, Türker Aydın Sokak ve Osmangazi Mahallesi 579 Sokak’taki çalışmalar kapsamında 7 bin 200 metrekarelik alanda 1800 ton serim yaptı. Büyükşehir ekipleri de 24 mahallede yürütülen çalışmalarda 30 bin ton asfalt serimi ve 15 bin ton da yol yama işlemleri yaptı.

Hangi mahallede ne ihtiyaç varsa hepsine tek tek dokunacaklarını dile getiren Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bayraklı’yı daha modern bir ilçe görünümüne kavuşturmak ve acil olarak yapılması gereken yolların asfaltlanması için çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.