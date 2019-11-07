07.11.2019 - 07:50 |
Bayraklı’ya gönüllü çevrecilerden destek
İzmir’de ‘Doğa İçin Temizle’ sloganıyla bir araya gelen gönüllü temizlik grubu, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı ziyaret etti.
İzmir’de ‘Doğa İçin Temizle’ sloganıyla bir araya gelen gönüllü temizlik grubu, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı ziyaret etti. Bayraklı’daki temizlik etkinliklerine katılmak istediklerini belirten çevrecilerin talebini memnuniyetle karşılayan Başkan Sandal, daha temiz bir Bayraklı için birlikte çalışma önerisine tam destek verdi. Anne-babasıyla gelen 3 yaşındaki Mahir Aras Çelikkaya’nın çöp kamyonuyla temizlik yapmak istemesi ise herkesi gülümsetti.
Koyunları taşıyan kamyon devrildi: 8 kuzu telef olduBursa’da 40 kuzunun içinde bulunduğu kamyonun devrilmesi sonucunda sürücü hafif yaralanırken 8 kuzu telef oldu. Bursa-İzmir karayolu trafiğe kapandı. Annesi öldüğü için yerinde durmayan küçük kuzuyu bekçi kucağına alarak teselli etti.