Bayraklı’ya gönüllü çevrecilerden destek

İzmir’de ‘Doğa İçin Temizle’ sloganıyla bir araya gelen gönüllü temizlik grubu, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı ziyaret etti. Bayraklı’daki temizlik etkinliklerine katılmak istediklerini belirten çevrecilerin talebini memnuniyetle karşılayan Başkan Sandal, daha temiz bir Bayraklı için birlikte çalışma önerisine tam destek verdi. Anne-babasıyla gelen 3 yaşındaki Mahir Aras Çelikkaya’nın çöp kamyonuyla temizlik yapmak istemesi ise herkesi gülümsetti.