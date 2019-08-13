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    HaberlerEge‘Bayram günleri hoşgörüyü artırıyor’
    13.08.2019 - 07:50

    ‘Bayram günleri hoşgörüyü artırıyor’

    Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Kurban Bayramı arifesinde Park Kafe’de düzenlenen bayramlaşmada vatandaşlarla bir araya geldi

    ‘Bayram günleri hoşgörüyü artırıyor’

    Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Kurban Bayramı arifesinde Park Kafe’de düzenlenen bayramlaşmada vatandaşlarla bir araya geldi. Törende, Ödemişli Türk halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk de yer aldı.
    Konuklarla tek tek ilgilenen Başkan Mehmet Eriş, “Bayramlar; beraberliğimizin simgesi, toplumumuzu kaynaştıran, hoşgörü ve kardeşliğimizin artmasını sağlayan önemli dayanışma ve paylaşma günleridir” dedi.

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