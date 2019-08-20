Bayram huzuru

Alınan sıkı önlemler sayesinde turistlerin huzur ve güven içinde tatil yaptıklarını belirten Alev, “9-15 Ağustos günleri arasında eski İzmir yolundaki 35 noktada ve Alaçatı ile Çeşme otoban gişelerinde, 10 bin 314 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. 89 aranan şahıs yakalandı. Aramalar sırasında 4 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 kesici delici alet, 47 fişek aramalar sırasında ele geçirildi. Ayrıca narkotik ekiplerimizin yaptıkları kontroller sırasında da 2,73 gram kokain, 67,86 gram esrar, 14 kök kenevir bitkisi ve 53 adet de ecstasy ele geçirildi. 1268 araca toplam 528 bin 368 lira trafik cezası kesildi. 41 araç trafikten men edildi. Toplam 269 iş yeri ve eğlence mekanı kontrol edildi, 24 tanesine cezai işlem uygulandı” diye konuştu. Alev, Çeşme’de tüm izinlerin iptal edildiğini, 24 saat görev başında olan polislerin birçok suçu engellediğini ifade etti.