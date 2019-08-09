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    HaberlerEgeBayrama hazırız
    09.08.2019 - 03:07

    Bayrama hazırız

    Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Denizli Büyükşehir, Çeşme, Kuşadası, Karesi ve Menderes belediyeleri son hazırlıklarını tamamladı; cadde, sokaklar ve plajlar temizlendi, işletmelere yönelik denetimler sıklaştırıldı

    Bayrama hazırız

    Ege’nin dört bir yanı yaklaşan Kurban Bayramı için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Bir yandan cadde, sokak, kıyı ve plajlarda detaylı temizlik yürütülüyor diğer bir yandan da haşerelere karşı alanlarda periyodik ilaçlama çalışmaları yürütülüyor. Bayramda 1.5 milyonu aşkın ziyaretçi bekleyen Çeşme Belediyesi çalışmalarını yoğunlaştırdı. Plajlar temizlendi, duşlar, soyunma kabinleri kontrol edildi. Belediye olarak tedbirleri aldıklarını ifade eden Başkan Ekrem Oran, “Kurban Bayramımız öncesinde ekiplerimiz işletmelerimizi tek tek gezerek, gıda denetimi kontrolü yapmaya başladı. Çeşmeli hemşehrilerimizin huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmeleri için gerekli çalışmalarımızı tamamladık” ifadesini kullandı.

    Mobil kesim yeri

    Hazırlıklar kapsamında, Kuşadası’nda da Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri tarafından Güzelçamlı ve Davutlar Mahallesi sahil şeridi temizlendi, plajlar ve yeşil alanlardaki çöpler toplandı, yollar süpürüldü. Balıkesir’in Karesi ilçesinde ise ekipler, mezarlık, ibadethane, sosyal alanlar ve ev temizlik çalışmalarına devam ediyor. Yatalak hastalara evlerinde kuaförlük hizmeti veriyor. Belediye, Karizma ve Eski Zahire Pazarı’ndaki pazaryerlerine ise mobil kurban kesim merkezleri kurdu. Belediye Başkanı Dinçer Orkan da, kurulan mobil kesim yerlerini inceledi, görevli personelden bilgi aldı. Hazırlıkların hız kesmeden sürdüğünü belirten Başkan Orkan, bayram süresince de vatandaşlara hizmet verileceğini kaydetti.

    Bayrama hazırız

    Zolan’dan davet var

    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm hemşehrilerini Arefe Günü saat 14.00’de düzenlenecek geleneksel bayramlaşma programına davet etti. Bayramlaşma programı her zaman olduğu gibi yine 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi ayrıca, Kurban Bayramı’nın ilk iki günü belediye otobüslerini ücretsiz yaptı. 

     

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