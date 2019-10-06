06.10.2019 - 02:26 |
Baz’ı şaşırtan sürpriz
Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Mehmet Baz’ın eşi Duymer İşitme Cihazları Genel Müdürü Figen Baz doğumgününü ailesi ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
Pastasını ailesiyle kesti
Eşi Op. Dr. Mehmet Baz, oğulları Sami ve Salih Baz, gelinleri Aşkın ve Öykü Baz ve torunları Mehmet, Figen Arya Baz’ın hazırladığı sürpriz doğumgünü partisinde Figen Baz’ın yakın çalışma arkadaşları da yer aldı. Doğumgünü pastasını ailesiyle birlikte kesen Baz, hazırlanan sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Katılan herkese teşekkür eden Figen Baz, “Çok duygulandım. Aileme, dostlarıma teşekkür ediyorum” dedi.
Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.