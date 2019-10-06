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    HaberlerEgeBaz’ı şaşırtan sürpriz
    06.10.2019 - 02:26 |

    Baz’ı şaşırtan sürpriz

    Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Mehmet Baz’ın eşi Duymer İşitme Cihazları Genel Müdürü Figen Baz doğumgününü ailesi ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

    Baz’ı şaşırtan sürpriz

    Pastasını ailesiyle kesti

    Eşi Op. Dr. Mehmet Baz, oğulları Sami ve Salih Baz, gelinleri Aşkın ve Öykü Baz ve torunları Mehmet, Figen Arya Baz’ın hazırladığı sürpriz doğumgünü partisinde Figen Baz’ın yakın çalışma arkadaşları da yer aldı. Doğumgünü pastasını ailesiyle birlikte kesen Baz, hazırlanan sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Katılan herkese teşekkür eden Figen Baz, “Çok duygulandım. Aileme, dostlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

     

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