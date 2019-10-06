Baz’ı şaşırtan sürpriz

Pastasını ailesiyle kesti

Eşi Op. Dr. Mehmet Baz, oğulları Sami ve Salih Baz, gelinleri Aşkın ve Öykü Baz ve torunları Mehmet, Figen Arya Baz’ın hazırladığı sürpriz doğumgünü partisinde Figen Baz’ın yakın çalışma arkadaşları da yer aldı. Doğumgünü pastasını ailesiyle birlikte kesen Baz, hazırlanan sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Katılan herkese teşekkür eden Figen Baz, “Çok duygulandım. Aileme, dostlarıma teşekkür ediyorum” dedi.