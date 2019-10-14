Bebeğinizi huzurla uyutabilirsiniz

Psikolog Elif Doğru, bebeklerin ninni söylemeye gerek olmadan 12 saat boyunca kesintisiz ve huzur içinde uyuyabileceğini söyledi. Karşıyaka’da açtığı psikolojik danışmanlık ve eğitim merkezinde; 0-4 yaş bebek uyku danışmanlığı, emzirme danışmanlığı, çocuklara oyun terapisi ve hem bireysel hem de aile danışmanlığı sunan Doğru, artık anne babaların gece uykusuz kalmayacaklarını söyledi.

İlk 4 aylık dönem hariç, bebeklerin beslenmeye ihtiyaç duymadan, 10-12 saat kesintisiz uyuyabileceğini ifade eden Doğru, şöyle konuştu:

Travmaya dikkat!

“Bebekleri sadece yataklarına yatırıp, uyumalarını sağlayabiliriz. Bu konuda uyku eğitimi veriyoruz. Bebekleri ağlatmadan, odalarında yalnız bırakmadan, huzurla uyutuyoruz. Eğitimi anneye veriyoruz. Anne de bebeğine uyguluyor. Eğer doğru eğitim verilmezse, bebeklerde ciddi travmalar yaşanabilir. Eğitimin profesyoneller tarafından verilmesi önemli.”