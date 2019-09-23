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    HaberlerEgeBedri Usta, Adana’yı Bostanlı’ya getirdi!
    23.09.2019 - 07:50 |

    Bedri Usta, Adana’yı Bostanlı’ya getirdi!

    Türkiye genelindeki 14 şubesine bir yenisini ekleyen Bedri Usta, Bostanlı’da kapılarını açtı.

    Bedri Usta, Adana’yı Bostanlı’ya getirdi!

    Türkiye genelindeki 14 şubesine bir yenisini ekleyen Bedri Usta, Bostanlı’da kapılarını açtı. Adana’nın lezzetlerini en doğal ve orijinal şekliyle sunduklarını belirten şube işletmecisi Zeynep Kap, “Aynı anda 150 kişiyi ağırlayabiliyoruz. Kebaplarımız kadar meze ve salata çeşitlerimiz de çok beğeniliyor. Tel kadayıf, fıstıklı irmik helvası, katmer ve künefe gibi tatlılar da aranan lezzetlerimiz arasında” diye konuştu.

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