Behçet Uz’un torunu İzmır’i teniste marka yapacak

Kültürpark Tenis Kulübü Genel Kurulu’nda KTK’nın kurucularından Dr. Behçet Uz’un torunu Kurtul Kaptanoğlu, başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Yönetime talip olarak bu büyük sorumluluk taşıyan görevi ekibiyle beraber sırtlamaya hazır olduklarını söyleyen Kaptanoğlu, “Kültürpark Tenis Kulübü 78 yıldır kuruluş¸ amacı olan tenis sporunu her yaştan herkes ile buluşturarak, tenisin gelişimini desteklemiş¸ olmanın yansıra tarihsel olarak da çok önemli bir kent belleğidir. Bizler Kültürpark Tenis Kulübü üyeleri olarak tamamen gönüllülük esasına dayanarak, geçmişten aldığımız güç ile ‘dürüst, ilkeli ve şeffaf’ bir yönetim anlayışı ile kulübümüzü daha da güçlendirerek geleceğe taşımak için 2020-2022 görev süresinde Kültürpark Tenis Kulübü yönetimine talip olduğumuzu duyuruyoruz” diyerek başkan adaylığını açıkladı.



‘Sorunları biliyoruz’



“Geçmişten geleceğe KTK” grubu olarak, KTK’nın güçlenerek büyümesine destek olmak ortak hedefi ile bir araya geldiklerini söyleyen Kaptanoğlu, “Güçlü bir ekip ile yoğun saha çalışmaları yaparak üyelerimizle sohbet ettik. Anket çalışmalarımızla sorunları ve talepleri tespit ettik. ‘Birlikte yönetim’ anlayışı ile tüm sorunları üyelerimizin de katkısıyla çözebileceğimize inanıyoruz. Çalışma grubumuz ve yönetim kurulumuzu KTK’nın benliğine ve geleneklerine uygun olarak, hiçbir oy kaygısı taşımadan oluşturduk. Ve ne mutlu bana ki Kültürpark’ın kurucusu ve Kulübümüzün de kurucu üyelerinden olan Dedem rahmetli Dr. Behçet Uz’un manevi mirasına hizmet etmek için bir şans elde ettim” dedi.



Kaptanoğlu’nun ekibi



Kaptanoğlu’nun yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: “Alp Esin, Aycan Kurtcan, Aydan Ersezen, Burçe Kürkan Büküşoğlu, Cemal Yılancıoğlu, Efe Kumova, Feride Berki Saraçoğlu, Jizlen Atay, Osman Taner, Özce Turgay, Pınar Görçiz, Pınar Şenman, Saffet Mutluer, Sevkan Soyuer, Şayan Saygılı, Şekip Kılıçarslan”