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    HaberlerEgeBeklenen kooperatif kuruldu
    22.09.2019 - 01:46 |

    Beklenen kooperatif kuruldu

    Kadifekale’deki Pagos Üretici Pazarı’nda stant açan yedi kadın, Pagos Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi kurdu.

    Beklenen kooperatif kuruldu

    Kurucu ortaklardan Berivan Alpergün, “Kooperatifimiz midye, içli köfte gibi gıda ürünleriyle yola çıkıyor ama burada okul öncesi eğitim, hasta ve yaşlı bakımı konusunda eğitim almış kadınlarımız da var. İlk beş yıl içindeki hedefimiz midye yapan kadınların aldıkları ücretleri artırmak ve sektörde belirleyici olmak. Bir midye tesisinin kurulması ve ürünlerimizin markalaşmasını sağlayacağız ” dedi.

    Gelir kapısı

    Kooperatifin kurucularından Filiz Çakar ise kolektif çalışmayı öğrendiklerini ve bölgedeki diğer kadınalara örnek olduklarını söyledi. Mehtap Tabar da, “Buradaki kadınlar için yeni bir gelir kapısı açıldı” dedi. Üç çocuk annesi Ayşe Alpboğa ise kooperatifin onları daha güçlü kıldığını, sosyal anlamda da kendilerini daha iyi hissettiklerini ifade etti.

     

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