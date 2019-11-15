Belediye, akademi gibi hizmet veriyor

Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi’nde de 1000 öğrenciyi lise ve üniversite sınavlarına hazırlayan Bayraklı Belediyesi, bir akademi gibi çalışıyor. Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Her mahallemizden yurttaşlarımızın katıldığı kurslarımızı, taleplere göre daha da çeşitlendirebiliriz. Özellikle çocuklarımızın gelişimlerine destek sağlıyoruz” dedi.