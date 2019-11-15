15.11.2019 - 02:07 |
Belediye, akademi gibi hizmet veriyor
Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü açtığı 26 kursla yaklaşık 3 bin kişiye eğitim veriyor.
Bayraklı Sosyal Etkinlik Merkezi’nde de 1000 öğrenciyi lise ve üniversite sınavlarına hazırlayan Bayraklı Belediyesi, bir akademi gibi çalışıyor. Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Her mahallemizden yurttaşlarımızın katıldığı kurslarımızı, taleplere göre daha da çeşitlendirebiliriz. Özellikle çocuklarımızın gelişimlerine destek sağlıyoruz” dedi.
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