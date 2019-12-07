08.12.2019 - 00:01 |
Belediye başkanlarını dinledi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kent genelindeki etkinliklerini tamamladıktan sonra AK Parti Uşak İl Başkanlığı ve Uşak Belediyesi’ni ziyaret etti.
Talepler iletildi
Burada Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tek tek talepleri dinledi.
Su ve baraj sorunu
Mehmet Çakın, Bakan Pakdemirli’den, kentin su sorunuyla ilgili Sorkun ve Gökkaya barajlarının bitirilmesini talep etti. Diğer ilçe belediye başkanları da, sorunlarını iletti. Pakdemirli, not aldığı konularla ilgili çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.
Başakşehir'de gecekondu yangınıBaşakşehir'de gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. alevler kısa sürede tüm evi sararken, gecekondu da yaşayan 7 kişilik aile son anda kendilerini dışarı attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.