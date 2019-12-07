Belediye başkanlarını dinledi

Talepler iletildi



Burada Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, tek tek talepleri dinledi.



Su ve baraj sorunu



Mehmet Çakın, Bakan Pakdemirli’den, kentin su sorunuyla ilgili Sorkun ve Gökkaya barajlarının bitirilmesini talep etti. Diğer ilçe belediye başkanları da, sorunlarını iletti. Pakdemirli, not aldığı konularla ilgili çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.