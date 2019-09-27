Belediye, gençlerin fikirlerine talip

Selçuk’un kültürel yapısının gelişmesinden üniversite öğrencilerinin çok önemli olduğunu belirten Sengel, “Sizler burada mutlu olun diye elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sizlerden de bu kentteki yaşam kalitenizi yükseltmeye yönelik önerilerinizi bizimle paylaşmanızı istiyorum. Yurt konusundada kaymakamlıkla birlikte çalışmalara başlayacağız” dedi.