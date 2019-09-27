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    HaberlerEgeBelediye, gençlerin fikirlerine talip
    27.09.2019 - 01:59 |

    Belediye, gençlerin fikirlerine talip

    Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksekokulu 2019-2020 akademik yılı açılış törenine katılan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, gençlerden ilçeye katkı sunmalarını istedi.

    Belediye, gençlerin fikirlerine talip

    Selçuk’un kültürel yapısının gelişmesinden üniversite öğrencilerinin çok önemli olduğunu belirten Sengel, “Sizler burada mutlu olun diye elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sizlerden de bu kentteki yaşam kalitenizi yükseltmeye yönelik önerilerinizi bizimle paylaşmanızı istiyorum. Yurt konusundada kaymakamlıkla birlikte çalışmalara başlayacağız” dedi.

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