26.07.2019 - 01:28
Belediye ile Vestel ortak proje üretecek
Yunusemre Belediyesi Sanayi Bilişim ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikaların işleyişi ve ortak proje çalışmaları kapsamında Vestel’in Manisa fabrikasını gezdi. Komisyon üyeleri, Vestel Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile bir araya geldi; yapılacak ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.
Eskişehir’de kan donduran cinayetEskişehir'de, Afganistan uyruklu bir erkek şahsın parçalara ayrılarak valizlere konulmuş cesedi bulundu.