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    HaberlerEgeBelediye ile Vestel ortak proje üretecek
    26.07.2019 - 01:28

    Belediye ile Vestel ortak proje üretecek

    Belediye ile Vestel ortak proje üretecek

    Yunusemre Belediyesi Sanayi Bilişim ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikaların işleyişi ve ortak proje çalışmaları kapsamında Vestel’in Manisa fabrikasını gezdi. Komisyon üyeleri, Vestel Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile bir araya geldi; yapılacak ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

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