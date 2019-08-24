24.08.2019 - 07:50
Belediye Meydanı’nı pırıl pırıl yaptılar
Nazilli Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Belediye Meydanı’nda hummalı bir temizlik çalışması başlattı.
Nazilli Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Belediye Meydanı’nda hummalı bir temizlik çalışması başlattı. Alanı inceleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Sabah erken saatlerde mesaiye başlayan tüm emekçi kardeşlerime özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Temizlik çalışmalarımız mahallelerde devam edecek” diye konuştu.
AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Emine Bulut cinayeti ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi" dedi. Kadın cinayetleriyle ilgili Çelik, yasal düzenleme ihtiyacının olması halinde tereddüt edilmeyeceğini de belirtti.