Belediye Meydanı’nı pırıl pırıl yaptılar

Nazilli Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Belediye Meydanı’nda hummalı bir temizlik çalışması başlattı. Alanı inceleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Sabah erken saatlerde mesaiye başlayan tüm emekçi kardeşlerime özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Temizlik çalışmalarımız mahallelerde devam edecek” diye konuştu.