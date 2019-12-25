25.12.2019 - 01:43 |
Belediye, sorunsuz bir kış için mesaide
Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Gazicelal, Cennetayağı, İkizçay ve Altınkum Mahallesi’nde yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarını hızlandırdı.
Ekiplerin yağmur suyu ana hatları ile rögar ve menfez yapımlarını gerçekleştirdiğini belirten Başkan Selman Hasan Arslan, “Vatandaşlarımızın daha rahat etmesi için çalışıyoruz” dedi.
Beyoğlu'nda Noel ayini düzenlendiSaint Antuan Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayinde, ilahiler söylendi ve İncil'den bölümler okundu. Türkçe dualar edilen ayine, çok sayıda Hristiyan katıldı. Cemaat üyeleri, ayinde mum yakıp dua etti.Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.