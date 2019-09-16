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    HaberlerEgeBelediye üç yeni araç aldı
    16.09.2019 - 07:50 |

    Belediye üç yeni araç aldı

    Çeşme Belediyesi araç filosuna Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü’nde genel hizmetlerinde kullanılmak üzere toplam üç adet yeni araç ekledi.

    Belediye üç yeni araç aldı

    Çeşme Belediyesi araç filosuna Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü’nde genel hizmetlerinde kullanılmak üzere toplam üç adet yeni araç ekledi. Başkan Ekrem Oran, “Vatandaşlarımıza daha hızlı ve verimli hizmet vermek amacıyla araç filomuzu büyütüyoruz. Kiralama yöntemi ile yapılan hizmetler bundan sonra belediyemizin kendi araç filosu ile yapılacak” dedi.

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