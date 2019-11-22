22.11.2019 - 07:50 |
Belediye vezneleri hafta sonu da açık
Yunusemre Belediyesi vezneleri, vatandaşların emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerini ödeyebilmeleri için hafta sonu da hizmet verecek.
Yunusemre Belediyesi vezneleri, vatandaşların emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerini ödeyebilmeleri için hafta sonu da hizmet verecek. Vatandaşlar nakit veya kredi kartıyla 2 Aralık günü mesai bitimine kadar ödeme yapabilecek. Vatandaşlar ayrıca, belediyenin internet sitesi içindeki e-belediye uygulamasından işlemlerini gerçekleştirebilir.
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