Belediye vezneleri hafta sonu da açık

Yunusemre Belediyesi vezneleri, vatandaşların emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerini ödeyebilmeleri için hafta sonu da hizmet verecek. Vatandaşlar nakit veya kredi kartıyla 2 Aralık günü mesai bitimine kadar ödeme yapabilecek. Vatandaşlar ayrıca, belediyenin internet sitesi içindeki e-belediye uygulamasından işlemlerini gerçekleştirebilir.