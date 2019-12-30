30.12.2019 - 00:04 |
Belediyeden Karina kıyısında temizlik
Geçen günlerde meydana gelen aşırı yağışlar sonrası Söke’nin Ege Denizi’ne kıyısı olan Karina Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde küçük çaplı tahribat yarattı.
Deniz kıyısı yosunlarla doldu. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel’in talimatıyla harekete geçen ekipler, bölgede kapsamlı bir çalışma başlattı. Çalışmalar, vatandaştan tam not aldı.
İzmir'de peş peşe 2 korkunç cinayetSon dakika haberine göre; Torbalı ilçesinde maskeli bir kişi, önce İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı, ardından da olay yerine yakın yolda karşılaştığı bir doktoru tehditle evine götürerek onun eşini öldürdü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.