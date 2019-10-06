06.10.2019 - 02:21 |
Belediyeden mama
Ödemiş Belediyesi 4 Ekim Hayvanları Koruma günü kapsamında, ilkokul öğrencilerine kedi ve köpek maması dağıttı.
Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Hayvan sevgisini küçük yaşlardan aşılamak önemli” dedi.
Antalya’da genç kızların sosyal medya tartışması kanlı bittiAntalya’da 17 yaşındaki C.S.A., sosyal medya üzerinden annesine küfür ettiği gerekçesiyle buluşmak için çağırdığı arkadaşı S.İ.’yi (15), sokakta bacaklarından bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.İ. tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, şüpheli C.S.A ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.