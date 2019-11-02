Belediyeden odun kömüre sıkı denetim

Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm odun ve kömür satış yerlerinde denetimler yapıyor. Kalite kontrolü ve satış yetki belgesi kontrolü yapılıyor, çevre ve insan sağlığı açısından zararlı türdeki kömürlerin satışına izin verilmiyor. Başkan Mustafa Kayalar, “Menderes Belediyesi olarak, satışların yapıldığı yerlerde denetimlerimizi artırdık. Vatandaşımız mağdur olmayacak” dedi.