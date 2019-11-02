02.11.2019 - 02:23 |
Belediyeden odun kömüre sıkı denetim
İzmir Menderes Belediyesi, odun ve kömür denetimine ağırlık veriyor.
Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tüm odun ve kömür satış yerlerinde denetimler yapıyor. Kalite kontrolü ve satış yetki belgesi kontrolü yapılıyor, çevre ve insan sağlığı açısından zararlı türdeki kömürlerin satışına izin verilmiyor. Başkan Mustafa Kayalar, “Menderes Belediyesi olarak, satışların yapıldığı yerlerde denetimlerimizi artırdık. Vatandaşımız mağdur olmayacak” dedi.
Havuza yüzmeye gidip hastanelik oldular! Bir anda ortaya çıktı, her yere yayıldıBursa'nın Osmangazi ilçesinde, Atıcılar Olimpik Yüzme Havuzu'nda yüzen 25 çocuk ile 5 veli, kazan dairesinde ortaya çıkıp, yayılan gazdan zehirlendi. 30 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı.