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    HaberlerEge Belediyeden üreticiye ‘Goji Berry’ desteği
    28.10.2019 - 07:50 |

    Belediyeden üreticiye ‘Goji Berry’ desteği

    Daha önce Zeytinler Köyü’nde ve Kalabak Mahallesi’nde ‘Goji Berry’ dikimi gerçekleştiren Urla Belediyesi, alınan olumlu sonuçların ardından Birgi Köyü’nde 190 adet fidan dikimi gerçekleştirdi.

    Belediyeden üreticiye ‘Goji Berry’ desteği

    Daha önce Zeytinler Köyü’nde ve Kalabak Mahallesi’nde ‘Goji Berry’ dikimi gerçekleştiren Urla Belediyesi, alınan olumlu sonuçların ardından Birgi Köyü’nde 190 adet fidan dikimi gerçekleştirdi. Fidan dikimine eşiyle katılan Başkan Burak Oğuz, “Yerel yönetim anlayışımız, esnafın ve üreticinin yanında olmak” dedi. Fidanların mart-nisan aylarında ürün vermeye başlaması bekleniyor.

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