Belediyenin havuzları İzmirlileri bekliyor

Karabağlar Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl açılan, Uzundere Rekreasyon Alanı içerisindeki Aqua Yaşam yüzme havuzları bayramda ziyaretçilerini bekliyor. Sabah kahvaltısının yanı sıra öğlen de zengin menülerin yer aldığı tesisler, bayram süresi boyunca saat 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek. Yüzme havuzlarından sadece aileler yararlanabilirken, onların yanlarında getirdikleri ve 6 yaşına kadar olan iki çocuğa da ücretsiz olacak.