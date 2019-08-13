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    HaberlerEgeBelediyenin havuzları İzmirlileri bekliyor
    13.08.2019 - 07:50

    Belediyenin havuzları İzmirlileri bekliyor

    Karabağlar Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl açılan, Uzundere Rekreasyon Alanı içerisindeki Aqua Yaşam yüzme havuzları bayramda ziyaretçilerini bekliyor.

    Belediyenin havuzları İzmirlileri bekliyor

    Karabağlar Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl açılan, Uzundere Rekreasyon Alanı içerisindeki Aqua Yaşam yüzme havuzları bayramda ziyaretçilerini bekliyor. Sabah kahvaltısının yanı sıra öğlen de zengin menülerin yer aldığı tesisler, bayram süresi boyunca saat 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek. Yüzme havuzlarından sadece aileler yararlanabilirken, onların yanlarında getirdikleri ve 6 yaşına kadar olan iki çocuğa da ücretsiz olacak.

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