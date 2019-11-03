03.11.2019 - 02:13 |
Belediyenin yol calışmaları tam gaz
Söke Belediyesi şantiye ekipleri aynı anda merkez mahalleler Cumhuriyet ve Çeltikçi ile Doğanbey, Güzeltepe, Bağarası ve Ağaçlı mahallelerinde asfaltlama ve parke taş döşeme çalışmalarını sürdürüyor.
Kendi üretimleri parke taşını döşediklerini belirten Başkan Levent Tuncel, “Çevre mahallelerde özellikle eski beldelerimiz olan Bağarası Mahallesi’nde yol çilesini sona erdireceğiz. Planlama dahilinde merkez ve çevre mahallelerimizin tümünde yol yenileme çalışmalarımız devam edecek” dedi.
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