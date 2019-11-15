15.11.2019 - 01:51 |
Belenbaşı’nda kaçak villalara müdahale
Buca Belediyesi, İzmir’in saklı cenneti Belenbaşı’nda 50 dönümlük ormanlık hazine arazisi üzerine yapılan villaların yıkımını gerçekleştirdi.
Tespit ve yıkım çalışmalarının devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “İster villa olsun, ister şato olsun asla taviz vermeden ormanlarımızı, yarınlarımızı korumaya devam edeceğiz” dedi.
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