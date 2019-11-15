BİST103.781-1EURO6,340,03USD5,750,07ALTIN271,850,65
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriBelenbaşı’nda kaçak villalara müdahale
    15.11.2019 - 01:51 |

    Belenbaşı’nda kaçak villalara müdahale

    Buca Belediyesi, İzmir’in saklı cenneti Belenbaşı’nda 50 dönümlük ormanlık hazine arazisi üzerine yapılan villaların yıkımını gerçekleştirdi.

    Belenbaşı’nda kaçak villalara müdahale

    Tespit ve yıkım çalışmalarının devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “İster villa olsun, ister şato olsun asla taviz vermeden ormanlarımızı, yarınlarımızı korumaya devam edeceğiz” dedi.

    Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılarŞişli'de, sokakta yürüyen iki kişi, bir otomobilden edilen ateş sonucu ağır yaralandı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
    daha fazla video için
    14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 10. son bölümde Ali'ye büyük ders!

    Mucize Doktor 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 10. son bölümde Ali'ye büyük ders!

    Skandal görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama geldi

    Skandal görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama geldi

    Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılar

    Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılar

    Orkun Işıtmak kimdir, kaç yaşında? YouTuber Işıtmak nereli?

    Orkun Işıtmak kimdir, kaç yaşında? YouTuber Işıtmak nereli?

    Sıradaki Haber